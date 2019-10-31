Новости версия для печати Осенние каникулы – время проверить здоровье ребёнка Свободная от школьных занятий неделя позволяет родителям пройти с детьми профилактический медицинский осмотр по полису ОМС в поликлинике по месту жительства. Это – прекрасная возможность своевременно обнаружить признаки начинающихся заболеваний и упредить их развитие.



Редакция Орловского информбюро встретилась с руководителем Территориального фонда обязательного медицинского страхования Романом Федяковым, чтобы узнать, как правильно проходить детские профилактические осмотры и сколько родительского времени на это уйдёт.



Роман Петрович, давайте начнём с самого важного – с целей.



Роман Федяков, директор ТФОМС Орловской области: Здравствуйте. Мы все знаем, что основной запас здоровья закладывается в детстве. Но этот запас по дороге к взрослой жизни нужно не растерять. А ведь среднестатистический российский ребёнок сегодня испытывает стресс намного чаще, чем это было, скажем, 30 лет назад. Добавим к этому не всегда правильное питание, сидячий образ жизни, обилие гаджетов, далёкое от идеала освещение и, чего уж скрывать, возможность употребления наркотических или психотропных веществ. И что мы получаем? Обилие факторов риска развития целого букета заболеваний. А ведь есть ещё и наследственность! Поэтому родители просто обязаны контролировать процессы, происходящие в организме ребёнка. И самое лучшее, не дожидаясь проявления симптомов, обнаружить заболевание в начальной стадии. Так лечение оказывается проще и результативнее. Вот для этого и нужны профилактические осмотры. Врач может установить состояние ребёнка, диагностировать начало заболевания или стадию уже имеющихся хронических болезней. Ну а у подростков профосмотр позволяет своевременно выявить следы употребления психоактивных или наркотических веществ.



И самое главное: профилактические осмотры проводятся по полису ОМС бесплатно!



Как часто можно проходить профосмотр в детском возрасте?



Роман Федяков, директор ТФОМС Орловской области: Новорожденные подлежат обязательному профосмотру, дети до 1 года осматриваются ежемесячно, следующий визит в 1 год и 3 месяца, затем в 1 год и 5 месяцев. Но об этом родителям обычно напоминает врач-педиатр. С 2-х до 17-ти лет проходить профосмотры можно ежегодно. И это уже – ответственность родителей.



Вот что ещё нужно знать, родители или законные представители детей, не достигших 15-ти лет, в начале мероприятия должны подписать информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство. Дети 15-ти лет и старше могут обходиться без этого документа.



Профилактический осмотр предусматривает одинаковый для всех возрастов перечень исследований?



Роман Федяков, директор ТФОМС Орловской области: Нет. Существует точный перечень осмотров врачами-специалистами и набор исследований для каждого возраста. Подробнее с ним можно ознакомиться в приложении 1 к приказу Минздрава России от 10.08.2017 № 514н «О порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних» на сайте ТФОМС Орловской области http://www.oreltfoms.ru/.



Там, к примеру, указано, что скрининг на выявление группы риска возникновения или наличия нарушений психического развития впервые проводится, когда ребёнок достигает двухлетнего возраста. Причём, основной инструмент исследования – анкетирование родителей.





Кто имеет доступ к информации о состоянии здоровья ребёнка по итогам прохождения профилактического осмотра?



Роман Федяков, директор ТФОМС Орловской области: Врач, принимающий непосредственное участие в проведении профосмотра, родители или законные представители. И если пациент уже достиг 15-летнего возраста, он может самостоятельно получить заключение.



Хорошо, заключение мы получили. И что дальше?



Роман Федяков, директор ТФОМС Орловской области: Если в процессе осмотра у специалистов возникли подозрения на наличие какого-либо заболевания, то возможно, ребёнок будет направлен к специалисту или на лабораторные исследования дополнительно.



Затем лечащий врач вырабатывает тактику наблюдения и присваивает пациенту группу здоровья. Это, кстати, очень важный показатель. Он может сообщать о необходимости диспансерного наблюдения, назначения дополнительных обследований или оказания специализированной медицинской помощи. Для детей с ограниченными возможностями группа здоровья позволяет простроить индивидуальный маршрут. Или вот, к примеру, уроки физкультуры в школе. Чтобы не перегружать детский организм, можно облегчить для него занятия, и рекомендацией к этому также является группа здоровья.



Родителей школьников старшего возраста сейчас очень беспокоит вопрос употребления детьми опасных веществ. В начале нашей беседы вы сказали, что профосмотры позволяют выявить следы таких «увлечений».



Роман Федяков, директор ТФОМС Орловской области: Да, это так. И если у вас есть подозрения, не откладывайте прохождение профосмотра ни в коем случае. Мы, взрослые, должны понимать, что чем раньше начнём бороться с опасными увлечениями детей, тем больше у нас шансов на успех.



Если в процессе прохождения профосмотра выявляются факторы риска развития психических расстройств или расстройств поведения, связанных с употреблением наркотических и психотропных веществ, несовершеннолетний направляется на консультацию к психиатру-наркологу для диагностики клинического состояния. Не нужно бояться узнать правду, зато стоит опасаться упустить момент.



Давайте вернёмся к перечню исследований. А если, родители хотят знать о здоровье ребёнка больше, иметь, так сказать, полную картину?



Роман Федяков, директор ТФОМС Орловской области: А в этом случае можно обратиться в Центр здоровья для детей. В Орле он функционирует на базе БУЗ «Детская поликлиника №1». И обращаться туда можно вне зависимости от места проживания. Обследования проводятся совершенно бесплатно.



Сколько это займёт времени?



Роман Федяков, директор ТФОМС Орловской области: Процедура обследования занимает около 40 минут. Пациентами могут стать дети от 1 месяца до 18 лет. При себе нужно иметь полис ОМС, свидетельство о рождении или паспорт. Не нужны ни направления, ни талоны. Но чтобы избежать ожидания, лучше всего позвонить и договориться о времени визита. Посещать Центр можно 1 раз в год.



И какие исследования могут пройти дети в Центре здоровья?



Роман Федяков, директор ТФОМС Орловской области: Комплексное обследование включает измерение роста, веса, артериального давления, проведение ЭКГ, проверку психоэмоционального состояния, комплексную детальную оценку функций дыхательной системы, анализ крови на холестерин и глюкозу, оценку состояния гигиены полости рта.



В 2018 году для Центра закуплено всё необходимое оборудование за счет средств нормированного страхового запаса ТФОМС Орловской области. Есть даже биоимпедансный анализатор для определения обменных процессов в организме и состава тела. Этот метод исследования абсолютно безвреден для организма и является незаменимым при лечении ожирения. Полученные показатели также могут своевременно предупредить о высокой вероятности развития сахарного диабета, мочекаменной болезни, заболеваний костной и сердечно-сосудистой системы.



И в результате?...



Роман Федяков, директор ТФОМС Орловской области: И по результатам комплексного обследования педиатр Центра здоровья составит индивидуальный план по здоровому образу жизни, конечно, с учётом возрастных особенностей. Также выдаются рекомендации по динамическому наблюдению в кабинетах медицинской профилактики в поликлинике по месту жительства или в Центре здоровья. Через год можно снова пройти обследование и сравнить результаты.



Сейчас наши читатели наверняка размышляют о том, насколько хлопотны все эти профилактические мероприятия…



Роман Федяков, директор ТФОМС Орловской области: Да, но вот если пустить развитие ребёнка на самотёк, потом можно столкнуться с необходимостью серьёзного лечения. И это гораздо хлопотней. Поэтому, всегда лучше упредить и сберечь то, что имеется! Особенно, когда это качается детского здоровья!





Орловское Информбюро

31 октября 2019 года







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