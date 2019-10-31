Новости версия для печати ДТП с переворотом Сегодня на улице Комсомольской в Орле при буксировке опрокинулись две машины.



Причиной ДТП, связанного с опрокидыванием двух автомобилей, случившегося сегодня утром на улице Комсомольской, стала опасная дорожная ситуация.



Участниками аварии в районе остановки «Стрела» стали автомобили «УАЗ» и «Митсубиши». «Буханка» буксировала внедорожник на жесткой сцепке. Как сообщили в Госавтоинспекции, буксировка осуществлялась без нарушения. В аварии никто не пострадал. Водитель автомобиля «УАЗ» сообщил, что причиной происшествия стала попытка избежать столкновения с маршрутным такси.





Иван Суверин

31 октября 2019 года







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