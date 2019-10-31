Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- Коммунальная авария оставила без воды 4 тысячи орловцев. Как идут работы? И когда восстановят водоснабжение? Мы выехали на место



- ДТП с переворотом. Сегодня на Комсомольской при буксировке опрокинулись две машины.



- За превышение полномочий - три года колонии. Суд поставил точку в деле новосильского полицейского.



- Зарплата - будет. Сегодня к депутату Госдумы пришли бывшие работники завода «Дормаш». Какой механизм возвращения долгов предложил Николай Земцов? Мы выслушали стороны.



- Почему погода в доме ветерана Великой Отечественной войны уже шесть лет зависит от времени года и осадков? Что предлагают власти? Ответы на эти вопросы искал наш корреспондент.





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Вести-Орёл

31 октября 2019 года







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