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четверг
31.10.2019
17:19:17
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Коротко о главном«Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».
- Коммунальная авария оставила без воды 4 тысячи орловцев. Как идут работы? И когда восстановят водоснабжение? Мы выехали на место
- ДТП с переворотом. Сегодня на Комсомольской при буксировке опрокинулись две машины.
- За превышение полномочий - три года колонии. Суд поставил точку в деле новосильского полицейского.
- Зарплата - будет. Сегодня к депутату Госдумы пришли бывшие работники завода «Дормаш». Какой механизм возвращения долгов предложил Николай Земцов? Мы выслушали стороны.
- Почему погода в доме ветерана Великой Отечественной войны уже шесть лет зависит от времени года и осадков? Что предлагают власти? Ответы на эти вопросы искал наш корреспондент.
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