Новости версия для печати Как учить незрячих детей? В орловских школах не созданы условия для инклюзивного обучения детей с глубокими нарушениями зрения.



Серьезную проблему сегодня озвучили в региональном отделении Всероссийского общества слепых. Там в рамках месячника «Белой трости» прошел «Родительский час». Дети с проблемами зрения нуждаются в повышенном внимании, а на практике ежедневно сталкиваются с непреодолимыми препятствиями.



Прежде всего, считают в реготделении Всероссийского общества слепых, необходимо оснастить школы специализированным оборудованием. Некоторые образцы сегодня есть в центре орловского отделения ВОС. Например, печатная машинка, которая продавливает на листе бумаге точки шрифта Брайля. На ней всего шесть цифр и пробел. Прибор, вроде бы простой, но его стоимость сопоставима с ценой автомобиля.



Зоя Овчинникова, директор городского образовательного центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи г. Орла: «Я понимаю, что они дорогостоящие, такая машинка стоит в районе 250 тысяч. Но, наверное, надо искать какие-то выходы - у нас есть и депутатский корпус, наверное, нужно помогать. Это очень сильно облегчит детям работу по различным предметам».

На эту встречу пришли те, кто ежедневно сталкивается с проблемой инклюзивного образования: учителя, руководители школ, родители слабовидящих детей. Проблема серьезная и ее нужно решать. Ведь часто педагоги не знают, как обучать невидящих учеников. А значит, для начала надо обучить самих педагогов.



Сегодня в Орле работают всего два тифлопедагога. Еще двое со дня на день поедут обучаться этой профессии в Рязань за счет государственного гранда. Но этого мало. Участники встречи подчеркивали: инклюзивное образование требует системного подхода, но главное - небезразличного отношения.





Мария Семак

31 октября 2019 года







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