Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


четверг
31.10.2019
17:19:23
Новости
ВСЕ НОВОСТИ
ВИДЕО

Программа передач
Телеканал "РОССИЯ"
Телеканал "РОССИЯ24"
"Радио России. ОРЁЛ"

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
От первого лица
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Важный вопрос
Передачи "Радио России. Орёл"

Видеоархив передач ГТРК "Орёл"
Всё в дом
Мобильный репортёр
Кавказский дневник
Провинциалы
Пьедестал
Из архива ГТРК "Орёл"
Нас водила молодость
Очерки и публицистика
Слово о вечном
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Летопись войны
Следствием установлено
Тургенев. Live
450-летие города Орла
Орёл. Город на века

О нас
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив

Орловщина
Орловская область
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует
Новости версия для печати

Как учить незрячих детей?

В орловских школах не созданы условия для инклюзивного обучения детей с глубокими нарушениями зрения.

Серьезную проблему сегодня озвучили в региональном отделении Всероссийского общества слепых. Там в рамках месячника «Белой трости» прошел «Родительский час». Дети с проблемами зрения нуждаются в повышенном внимании, а на практике ежедневно сталкиваются с непреодолимыми препятствиями.

Прежде всего, считают в реготделении Всероссийского общества слепых, необходимо оснастить школы специализированным оборудованием. Некоторые образцы сегодня есть в центре орловского отделения ВОС. Например, печатная машинка, которая продавливает на листе бумаге точки шрифта Брайля. На ней всего шесть цифр и пробел. Прибор, вроде бы простой, но его стоимость сопоставима с ценой автомобиля.

Зоя Овчинникова, директор городского образовательного центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи г. Орла: «Я понимаю, что они дорогостоящие, такая машинка стоит в районе 250 тысяч. Но, наверное, надо искать какие-то выходы - у нас есть и депутатский корпус, наверное, нужно помогать. Это очень сильно облегчит детям работу по различным предметам».

На эту встречу пришли те, кто ежедневно сталкивается с проблемой инклюзивного образования: учителя, руководители школ, родители слабовидящих детей. Проблема серьезная и ее нужно решать. Ведь часто педагоги не знают, как обучать невидящих учеников. А значит, для начала надо обучить самих педагогов.

Сегодня в Орле работают всего два тифлопедагога. Еще двое со дня на день поедут обучаться этой профессии в Рязань за счет государственного гранда. Но этого мало. Участники встречи подчеркивали: инклюзивное образование требует системного подхода, но главное - небезразличного отношения.


Мария Семак
31 октября 2019 года

 


На главную страницу
© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта