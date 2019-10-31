Новости версия для печати Водоснабжение в отключенных в результате аварии домах - восстановлено Об этом сообщили в мэрии Орла.



Напомним, коммунальное ЧП произошло сегодня ночью в Советском районе на пересечении Октябрьской и Приборостроительной. В итоге без воды меньше суток оставались семь многоквартирных домов. В них проживают более 4 тысяч человек.



Как нам рассказали специалисты, на водоводе упало давление. После проведенного обследования была обнаружена течь чугунного водопровода. Повреждение находилось под проезжей частью. Для жителей был организован подвоз воды.





Надежда Невматулина

31 октября 2019 года







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