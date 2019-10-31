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|Видеоархив передач ГТРК "Орёл"
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В Орловском краеведческом музее сегодня открылась выставка «Иллюзии восприятия»Авторы снимков - члены белгородского клуба «Перспектива».
Фотографии для участников проекта - взгляд на мир, на человека, на окружающее его пространство через иллюзии и чувственное восприятие мира. Их работы - изображение на стыке фотографии и виртуального пространства интернета.
то есть, фотографии были помещены в цифровой виртуальный мир, где их увидело какое-то количество людей. Но все-таки фотография это отпечаток на стене - в рамочке, без рамочки, и мы решили вернуть цифровой, виртуальный мир назад, показать людям в привычном им виде».
Игорь Горелик фотограф, председатель Белгородского фотоклуба «Перспектива»: «Часть фотографий этой выставки снята на пленочную камеру, часть на цифровую и часть на мобильный телефон, но их связывает одна вещь - все они были взяты из Instagram,
Обычные и привычные во многом моменты жизни рассматриваются через применение различных фильтров, зуммирование и другие фотоприемы. Это не столько выставка фотографии в привычном понимании, а скорее выставка визуального искусства. Так пытаются смотреть сегодня на мир многие фотографы, которые адаптируют свои работы под восприятие жизни через социальные сети.