Новости версия для печати Орловцы смогут пополнить всенародный архив «Лица Победы» Цель проекта – увековечить память обо всех, кто внес личный вклад в Великую Победу – каждый на своем месте.



Любой желающий может внести в Депозитарий информацию о своих родственниках, знакомых или земляках. Для этого необходима фотография человека (или ее электронная копия), годы его жизни и информация, чем он занимался во время Великой Отечественной войны (где воевал или работал).



В отличие от простого архива, где информацию о человеке можно получить только по специальному запросу, в музее будет создана масштабная мультимедийная экспозиция «Лица Победы». С ее помощью любой желающий сможет получить интерактивный доступ к базе данных Депозитария.



Официальный сайт проекта -https://historydepositarium.ru/





Анастасия Дорохова

1 ноября 2019 года







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