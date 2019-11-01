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пятница
1.11.2019
8:50:52
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Орловцы смогут пополнить всенародный архив «Лица Победы»Цель проекта – увековечить память обо всех, кто внес личный вклад в Великую Победу – каждый на своем месте.
Любой желающий может внести в Депозитарий информацию о своих родственниках, знакомых или земляках. Для этого необходима фотография человека (или ее электронная копия), годы его жизни и информация, чем он занимался во время Великой Отечественной войны (где воевал или работал).
В отличие от простого архива, где информацию о человеке можно получить только по специальному запросу, в музее будет создана масштабная мультимедийная экспозиция «Лица Победы». С ее помощью любой желающий сможет получить интерактивный доступ к базе данных Депозитария.
Официальный сайт проекта -https://historydepositarium.ru/
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