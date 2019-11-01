Новости версия для печати Музеи Орла присоединятся к Всероссийской акции «Ночь искусств» В акции будут задействованы четыре музея.



Всероссийская акция «Ночь искусств» пройдет 3 ноября. Самым ранним ее участником станет Дом Т.Н. Грановского — здесь в 18:00 стартует мероприятие «История трех портретов». Гостям расскажут об истории трех портретов Николая Лескова и о знакомстве писателя с их авторами.



В 19:00 в музее И.А. Бунина состоится литературно-музыкальная композиция «Близ тебя светла душа моя».



В музее И.С. Тургенева орловцев ждут на тематической лекции «Две жизни». Начало — в 20:00.



Здесь любой желающий сможет ознакомиться с редкими записями романсов Полины Виардо и фильмом из европейского музея И.С. Тургенева в Буживале.



В музее писателей-орловцев в 21:00 начнется литературно-музыкальная композиция «У истоков русского водевиля».





Анастасия Дорохова

1 ноября 2019 года







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