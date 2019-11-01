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пятница
1.11.2019
8:50:46
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Музеи Орла присоединятся к Всероссийской акции «Ночь искусств»В акции будут задействованы четыре музея.
Всероссийская акция «Ночь искусств» пройдет 3 ноября. Самым ранним ее участником станет Дом Т.Н. Грановского — здесь в 18:00 стартует мероприятие «История трех портретов». Гостям расскажут об истории трех портретов Николая Лескова и о знакомстве писателя с их авторами.
В 19:00 в музее И.А. Бунина состоится литературно-музыкальная композиция «Близ тебя светла душа моя».
В музее И.С. Тургенева орловцев ждут на тематической лекции «Две жизни». Начало — в 20:00.
Здесь любой желающий сможет ознакомиться с редкими записями романсов Полины Виардо и фильмом из европейского музея И.С. Тургенева в Буживале.
В музее писателей-орловцев в 21:00 начнется литературно-музыкальная композиция «У истоков русского водевиля».
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