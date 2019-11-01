Новости версия для печати Почти половина жителей Орла прививается от гриппа Такую статистику предоставил Роспотребнадзор. И результат профилактики заметен – за десять лет заболеваемость орловцев больше чем в 5 раз.



В этом году запланировано привить от гриппа более 143 тыс. жителей города, это почти половина населения Орла. Прививки можно сделать в поликлиниках по месту жительства. По средам и субботам работают передвижные пункты – у рынка и возле ярмарок выходного дня. Продолжается вакцинация и в других районах региона. Отметим, что область недавно получила больше 65 тысяч до вакцин.





Мария Семак

1 ноября 2019 года







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