Почти половина жителей Орла прививается от гриппа

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пятница
1.11.2019
8:50:40
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Почти половина жителей Орла прививается от гриппаТакую статистику предоставил Роспотребнадзор. И результат профилактики заметен – за десять лет заболеваемость орловцев больше чем в 5 раз.
В этом году запланировано привить от гриппа более 143 тыс. жителей города, это почти половина населения Орла. Прививки можно сделать в поликлиниках по месту жительства. По средам и субботам работают передвижные пункты – у рынка и возле ярмарок выходного дня. Продолжается вакцинация и в других районах региона. Отметим, что область недавно получила больше 65 тысяч до вакцин.
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