Новости версия для печати Сегодня в российском календаре – День судебных приставов В этом году региональное управление судебных приставов Орловщины взыскало более 1 миллиарда 800 тысяч рублей, из них 620 миллионов - в бюджетную систему страны.



Профессиональный праздник - День судебных приставов - установлен указом президента в 2009 году. Но первое упоминание о судебных приставах встречается в документах феодальной Руси. Тогда они обладали полномочиями гораздо шире: могли привлекать к своей работе и полицию, и воинские части, а неисполнение судебного решения могли покарать каторжными работами.



В царской России институт судебных приставов сложился при Александре II. И просуществовал до прихода к власти большевиков. Упразднен Декретом Совета Народных Комиссаров в ноябре 1917 года. Новые Законы «О судебных приставах» и «Об исполнительном производстве» были приняты лишь в 1997 году.



В этом году региональное управление судебных приставов Орловщины взыскало более 1 миллиарда 800 тысяч рублей, из них 620 миллионов - в бюджетную систему страны. Свой профессиональный праздник многие судебные приставы сегодня встретят на «боевом посту».





Татьяна Напольских

1 ноября 2019 года







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