Новости версия для печати Проблемой орловского ветерана Великой Отечественной войны заинтересовался Следственный комитет Поводом к доследственной проверке стали сообщения в региональных СМИ о проблемах с канализацией на участке, где проживает 99-летняя женщина-ветеран.



Ольга Родионовна Елецкая проживает в частном доме в Орле. Ее участок затапливают сточные воды. Проблема возникла шесть лет назад. Сегодня ГТРК «Орел» рассказала об этом в эфире программы «Вести. Орел».



СК РФ по Орловской области инициировано производство доследственной проверки по факту нарушения прав ветерана Великой Отечественной войны.



По предварительным данным, должностные лица администрации города Орла на протяжении длительного времени не принимают действенных мер по оказанию помощи ветерану Великой Отечественной войны, домовладение которого из-за проблем с ливневой системой периодически подтапливает сточными водами.



В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств сложившейся ситуации.



По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.





Орловское Информбюро

31 октября 2019 года







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