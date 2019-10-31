Новости версия для печати В Орле пройдет мониторинг здравоохранения Сегодня за круглым столом обсудили проблемы модернизации первичного звена в здравоохранении.



Руководители медучреждений сошлись во мнение, что проходить она должна - комплексно. Продумать следует все: от оснащения до подготовки кадров. До 1 ноября перед регионом стоит задача провести анализ и мониторинг действующей системы.



Ольга Пилипенко, депутат Государственной Думы ФС РФ: «К маю месяцу регион должен полностью сформулировать региональный паспорт по модернизации первичного звена, а с июля месяца уже федеральные средства будут перераспределены между регионами».

Владимир Круглый, член Совета Федерации ФС РФ: «Есть свои преимущества, которые надо использовать. В частности наличие медицинского института, колледжа для среднего медицинского персонала, но все-таки модель офисов врачей общей практики - семейная медицина - очень перспективны».





Анна Вайсергисер

31 октября 2019 года







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