Новости версия для печати В Орле спасатели поработали лесорубами Сотрудники техногенного отряда убрали дерево на улице Андреева.



Вызов поступил вчера в первой половине дня. Прибывшие спасатели распилили и убрали упавшее дерево, которое перегородило выезд из двора.



Всего же за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали девять раз, из них – два выезда на ликвидацию возгораний и семь – на различные происшествия.





Анастасия Дорохова

1 ноября 2019 года







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