Новости версия для печати В Глазуновке Орловской области от пожара пострадал нежилой дом Обгорела внешняя обшивка.



Накануне в 20:48 на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило сообщение о возгорании нежилого дома в поселке Глазуновка. В результате пожара обгорела внешняя обшивка дома на площади четыре квадратных метра. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются; пострадавших нет.



Всего же за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали девять раз, из них – два выезда на ликвидацию возгораний и семь – на различные происшествия.





Анастасия Дорохова

1 ноября 2019 года







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