Новости версия для печати В этом году светофор на пересечении улиц Лескова и Тургенева в Орле не появится О перенесении сроков его установки сообщили в управлении городского хозяйства и транспорта.



Напомним, внимание властей на этот объект обратили представители Общероссийского Народного фронта. Здесь в одной точке сходятся сразу несколько оживленных автомобильных потоков. Ситуация осложняется тем, что здесь проходит дорога в школу №24.

Владимир Филонов, руководитель исполкома Общероссийского Народного Фронта в Орловской области: «Проблемные пешеходные переходы еще остались на пересечении Тургенева и Лескова, а также на Гипсовом комбинате, мы будем ходатайствовать об установке».

Как сообщили в ГИБДД, новый полноценный светофорный объект свяжет в единый транспортный узел улицы Тургенева, Лескова и Осипенко. Установка электронного регулировщика запланирована на следующий год, сообщили в городской администрации.





Ольга Селиверстова

1 ноября 2019 года







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