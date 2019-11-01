В Орловской области задержан сбытчик фальшивых купюр

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пятница
1.11.2019
13:05:18
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В Орловской области задержан сбытчик фальшивых купюрПо информации полицейских он является жителем столицы.
В Ливенский отдел МВД поступило несколько обращений от работников торговых точек, что кто-то расплачивается поддельными пятитысячными банкнотами. По всем этим фактам были возбуждены уголовные дела, Раскрытием преступления занялись оперативники ливенского отдела экономической безопасности и противодействия коррупции. Были изучены записи с камер видеонаблюдения, опрошены свидетели. В результате полицейские получили описание предполагаемого сбытчика. Им оказался 18-летний москвич. Он приезжал в наш регион на такси, покупал что-либо на небольшую сумму, на сдачу получал на сдачу настоящие деньги и исчезал.
Сейчас сбытчик задержан, его взяли под стражу. По шести эпизодам подозреваемому предъявлено обвинение, еще по двум он допрошен в качестве подозреваемого. Материалы дела переданы в Следственный комитет.
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