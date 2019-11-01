Новости версия для печати Сегодня утром в Северном районе Орла загорелось кафе Тревожный вызов из соседней торговой точки поступил на пульт 112.



ЧП произошло в небольшом павильоне фастфуда на Московском шоссе рядом с Северным авторынком. Очаг возгорания находился внутри постройки, огонь уже переходил на кровлю. Первыми к месту происшествия прибыли бойцы 2-й пожарно-спасательной части. Им удалось предотвратить распространение огня на соседние строения и быстро локализовать очаг возгорания. Никто из работников кафе при пожаре не пострадал, а посетителей на момент возгорания в заведении не было.





Иван Суверин

1 ноября 2019 года







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