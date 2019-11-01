Новости версия для печати В Орловском музее изобразительных искусств поселились призраки Желающих приглашают испугаться, посетив «Страшные воспоминания».



Перед входом в темный зал посетителям этой выставки раздают фонарики. Атмосфера в вечернем музее как раз такая, какую любил Эдгар По. На стенах - милые лица детей, красоток 19 века, солидных мужчин, но стоит только сменить угол зрения, изображения превращаются в пугающие. Однако 21 век давно не верит в страшные сказки, поэтому, скорее, это уже можно отнести к искусству, чем к желанию шокировать и напугать. Техника стерео-варио, в которой и выполнены все эти страшилки, любимая у американского художника Эдварда Аллена.



Светлана Четверикова, директор музея изобразительных искусств: «Эти фотографии можно отнести к произведениям искусства, потому что они выполнены вручную при очень больших затратах времени, труда, искусства обработки фотографии, поэтому на сегодняшний день это имеет право на существования в стенах музея».

Сквозь паутину, опутывающую рамы, подмигивают духи и призраки, которые подглядывают за сегодняшним миром живых. Чтобы получить такое изображение, художнику действительно нужно потрудиться. Помимо съемки, кодирования, распечатки здесь работает сложная система цилиндрических линз.



Виктория Кореневская, научный сотрудник музея изобразительных искусств, куратор выставки: «Люди так давно интересуются тематикой потустороннего мира, что это даже стало частью искусства. И кстати, фотографию спиритическую придумали в США, и на этой выставке представлен американский автор. Но в 19 веке самое широкое распространение эта тематика приобрела в Великобритании. И даже Артур Конан Дойль в своих произведениях упоминал спиритические сеансы, и стереофотографии.

Тогда, в эпоху Конан Дойля, к призракам относились вполне серьезно, и, конечно же, пытались их воспроизвести на модной тогда новинке - фотографии. Сегодня все это не пугает - и не такие спецэффекты видывали. Скорее любопытно и непривычно. Детям, кстати, вход не запрещен, но - с 12 лет.



Подсвечивая себе фонариками, все оживленно обсуждали увиденное, и если вы тоже любитель старинных легенд с налетом мистики, то приходите. И поскольку за фокусом тут же следует объяснение, все совсем не страшно. Только технологии и никаких призраков.









Эва Стасюлевич

1 ноября 2019 года







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