Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


пятница
1.11.2019
16:53:23
Новости
ВСЕ НОВОСТИ
ВИДЕО

Программа передач
Телеканал "РОССИЯ"
Телеканал "РОССИЯ24"
"Радио России. ОРЁЛ"

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
От первого лица
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Важный вопрос
Передачи "Радио России. Орёл"

Видеоархив передач ГТРК "Орёл"
Всё в дом
Мобильный репортёр
Кавказский дневник
Провинциалы
Пьедестал
Из архива ГТРК "Орёл"
Нас водила молодость
Очерки и публицистика
Слово о вечном
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Летопись войны
Следствием установлено
Тургенев. Live
450-летие города Орла
Орёл. Город на века

О нас
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив

Орловщина
Орловская область
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует
Новости версия для печати

В Орловском музее изобразительных искусств поселились призраки

Желающих приглашают испугаться, посетив «Страшные воспоминания».

Перед входом в темный зал посетителям этой выставки раздают фонарики. Атмосфера в вечернем музее как раз такая, какую любил Эдгар По. На стенах - милые лица детей, красоток 19 века, солидных мужчин, но стоит только сменить угол зрения, изображения превращаются в пугающие. Однако 21 век давно не верит в страшные сказки, поэтому, скорее, это уже можно отнести к искусству, чем к желанию шокировать и напугать. Техника стерео-варио, в которой и выполнены все эти страшилки, любимая у американского художника Эдварда Аллена.

Светлана Четверикова, директор музея изобразительных искусств: «Эти фотографии можно отнести к произведениям искусства, потому что они выполнены вручную при очень больших затратах времени, труда, искусства обработки фотографии, поэтому на сегодняшний день это имеет право на существования в стенах музея».

Сквозь паутину, опутывающую рамы, подмигивают духи и призраки, которые подглядывают за сегодняшним миром живых. Чтобы получить такое изображение, художнику действительно нужно потрудиться. Помимо съемки, кодирования, распечатки здесь работает сложная система цилиндрических линз.

Виктория Кореневская, научный сотрудник музея изобразительных искусств, куратор выставки: «Люди так давно интересуются тематикой потустороннего мира, что это даже стало частью искусства. И кстати, фотографию спиритическую придумали в США, и на этой выставке представлен американский автор. Но в 19 веке самое широкое распространение эта тематика приобрела в Великобритании. И даже Артур Конан Дойль в своих произведениях упоминал спиритические сеансы, и стереофотографии.

Тогда, в эпоху Конан Дойля, к призракам относились вполне серьезно, и, конечно же, пытались их воспроизвести на модной тогда новинке - фотографии. Сегодня все это не пугает - и не такие спецэффекты видывали. Скорее любопытно и непривычно. Детям, кстати, вход не запрещен, но - с 12 лет.

Подсвечивая себе фонариками, все оживленно обсуждали увиденное, и если вы тоже любитель старинных легенд с налетом мистики, то приходите. И поскольку за фокусом тут же следует объяснение, все совсем не страшно. Только технологии и никаких призраков.




Эва Стасюлевич
1 ноября 2019 года

 


На главную страницу
© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта