Новости версия для печати Скорая помощь медицине В Орловской области пройдет модернизация первичного звена.



О модернизации и проблемах первичного звена здравоохранения говорили на расширенном заседании президиума Госсовета. Оно прошло в Калининградской области под председательством Президента России Владимира Путина. Участие в нем принял и глава нашего региона. В это же время в Орле встретились руководители медучреждений. За круглым столом тоже говорили об оказании первой медицинской помощи только уже в масштабах региона.



Фундамент системы здравоохранения будут усиливать на федеральном уровне. Во всех регионах первый шаг по модернизации первичного звена - сделан. На Орловщине до 15 ноября пройдет масштабная паспортизация всех медицинских учреждений. Это лишь начало, - сообщил за круглым столом руководитель профильного департамента.



Иван Залогин руководитель Департамента здравоохранения Орловской области. «Дальше мы должны до конца года сформировать свою региональную программу и до 1 июля 2020 года ее утвердить».

Если успеют к этому моменту подготовить все документы, то Орловщина получит федеральные средства. Сумма зависит от потребностей. То есть, нужно четко понимать, во что будем вкладывать, и что обновлять. В целом за три года между всеми регионами страны распределят 150 миллиардов рублей.



Ольга Пилипенко депутат Государственной Думы ФС РФ: «Межведомственная комиссия предназначена для того, чтобы сделать решения вопросов по модернизации звена комплексным. То есть, это не только наполнение оборудованием больниц или оптимизация самой системы, но это и подготовка специализированных кадров».

Проблема кадров в нашем регионе актуальна - специалистов катастрофически не хватает. И это несмотря на то, что в Орловском мединституте учится 2,5 тысячи студентов. Да, 1000 из них - иностранцы, и после окончания учебного заведения они уедут, но вместе с ними покидают регион и те, кто казалось бы, должен остаться. Поэтому будут пересматривать эффективность прежних мер поддержки и вводить новые для медиков.



Владимир Круглый, член Совета Федерации ФС РФ: «У нас проведена реформа высшего образования и отменена интернатура, и молодые врачи, которые оканчивают институт, имеют право работать в первичном звене под руководством наставников. И эта мера дала свои определенные результаты, но, как мы видим, этого недостаточно».

Закрепить медиков на местах поможет реализация целевого обучения. Это когда студент четко знает, где и как он будет работать после получения образования. Большие надежды возлагают на программу «Земский доктор».



Ольга Пилипенко, депутат государственной думы ФС РФ: «Сейчас Госдума приняла закон, который позволяет в программе «Земский доктор», по выделению средств до одного миллиона, участвовать не только молодым специалистам, но врачам в возрасте 50+, и не только врачам, но и специалистам младшего медицинского персонала».

В целом модернизация должна улучшить не только состояние медучреждений, но и их доступность, повысить качество медицинского обслуживания и качество жизни работников первичного звена, повлиять на их желание работать и развиваться в своем регионе.









Анна Вайсергисер

1 ноября 2019 года







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