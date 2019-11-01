Новости версия для печати На орловской «Карте убитых дорог» еще много красных меток 40 дорог капитально отремонтированы, на 260 - прошёл ямочный ремонт - таковы итоги этого года проекта Общероссийского народного фронта «Карта убитых дорог».



Но на достигнутом активисты останавливаться не собираются - сегодня на их карте краснеют ещё 318 объектов в нашем регионе. ОНФ призывает орловцев активнее подключаться к проекту.



Напомним, «Карта убитых дорог» - это интерактивный проект ОНФ, благодаря которому жители региона могут сами выбирать объекты, которые, по их мнению, нуждаются в ремонте. Сегодня на этой карте орловцы к «убитым» отнесли 178 километров дорог - за них проголосовали больше 10 тысяч человек. Позицию жителей региона активисты ОНФ планируют донести до властей.



Ирина Патронова, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Орловской области: «Для того чтобы эта карта работала более активно, чтобы дороги ремонтировались лучше, быстрее и качественнее, необходимо почаще заходить на сайт «Карта убитых дорог» и голосовать за те дороги, которые, по вашему мнению, нужно ремонтировать в первую очередь».





Надежда Невматулина

1 ноября 2019 года







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