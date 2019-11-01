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В Заводском районе Орла под машину попал мужчина-пешеход

ДТП произошло в разгар вечернего часа пик на улице Васильевской. Врачи диагностировали у пострадавшего тяжелые травмы.

Наезд на мужчину, пересекавшего дорогу по пешеходной «зебре», водитель «Рено Флюэнс» допустил около половины седьмого вечера. К месту происшествия поспешили инспекторы ГИБДД и медики скорой помощи. Последние обнаружили: пострадавший весьма плох - в результате наезда пешеход получил множественные повреждения, в их числе черепно-мозговая травма и серьезное ранение горла.

Судя по расстоянию, которое машина прошла после наезда, а также отсутствию следов блокировки колес, водитель «Рено» на ДТП среагировал с запозданием. А после аварии и вовсе растерялся. Автомобилист не отрицает: пешехода он заметил слишком поздно.

Жители улицы Васильевской перекресток считают опасным. Говорят - наезды здесь не редкость. Переход, действительно, освещен хуже, чем дорога с обеих сторон от него. Кроме того, говорят старожилы, на перекрестке давно нужен «лежачий полицейский» либо светофор.

Дознание, начатое инспекторами ГИБДД на месте происшествия, продолжится в рамках уголовного расследования. И виновник аварии, по словам полицейских, на сей раз очевиден.




Иван Суверин
1 ноября 2019 года

 


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