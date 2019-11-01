Новости версия для печати Жители многоэтажки в Орле рискуют погибнуть от падающих кирпичей В замкнутый коммунальный круг попали жители одной из многоэтажек областного центра. С крыши дома падают кирпичи, на стенах в квартирах мокрые пятна и плесень. Чтобы решить эти проблемы, собственники отправились в разные инстанции - с просьбами найти причину и устранить ее. Поход начался в ноябре 2018 года и продолжается до сих пор.



В ноябре 2018 года жители дома № 19 по улице 8-го Марта с опаской смотрели наверх - угроза нависала прямо над головой. Писали многочисленные просьбы в жилищную инспекцию, в администрацию города. Жители били тревогу: «Происходит размыв кирпича». Тогда директор управляющей компании ответил: «Во всем виноваты интернет-провайдеры», мол они разрушают и без того некрепкий фасад и парапет здания. Как говорят жильцы, монтажники интернет-компаний убрали лишние провода. Но ситуация не стала лучше - дом начал рассыпаться на глазах.



Михаил Стебаков, житель дома №19 по ул. 8 Марта: «Со стороны фасада, который выходит на улицу 60 лет Октября в аварийном состоянии находятся три лоджии. Они со временем могут упасть, будут жертвы и будет разрушение дома».

Но, оказалось, есть еще одна проблема, о которой люди промолчали. Это грибок и плесень в квартирах из-за сырости. Позже выяснилось, что жители к этому уже привыкли, через стены - продувает. Со стороны улицы видно: некоторые жильцы пытались справиться с проблемой. За свой счет подкрепили кирпичную кладку. Однако такие работы недешево обходятся. Капитальный ремонт возможен только через 11 лет, свой счет жильцы могут открыть только в конце 2020. В управляющей компании заявляют: проблема на контроле.



Илья Щепин, руководитель управляющей компании: «То, что там сыплются кирпичи – когда я встречался с жильцами, я им объяснял, что туда просто не подлезть, и вышка нужна очень большая, таких вышек в Орле нет. Нужен альпинист. Как только альпинист будет свободен, мы это заделаем».

Только когда деньги из «общего котла» Фонда капремонта перейдут на счет дома, можно будет избавиться от грибка в квартирах, наняв альпинистов. Однако коммунальщики обещают: по возможности дом будут «подклеивать» - средств недостаточно, чтобы сделать все разом. И, кстати, это уже третья управляющая компания за последние несколько лет. И проблема не решается. Жители опасаются, что круг коммунальных проблем замкнется.









Всеволод Трифонов

1 ноября 2019 года







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