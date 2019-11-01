Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


пятница
1.11.2019
16:53:11
Новости
ВСЕ НОВОСТИ
ВИДЕО

Программа передач
Телеканал "РОССИЯ"
Телеканал "РОССИЯ24"
"Радио России. ОРЁЛ"

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
От первого лица
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Важный вопрос
Передачи "Радио России. Орёл"

Видеоархив передач ГТРК "Орёл"
Всё в дом
Мобильный репортёр
Кавказский дневник
Провинциалы
Пьедестал
Из архива ГТРК "Орёл"
Нас водила молодость
Очерки и публицистика
Слово о вечном
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Летопись войны
Следствием установлено
Тургенев. Live
450-летие города Орла
Орёл. Город на века

О нас
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив

Орловщина
Орловская область
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует
Новости версия для печати

Жители многоэтажки в Орле рискуют погибнуть от падающих кирпичей

В замкнутый коммунальный круг попали жители одной из многоэтажек областного центра. С крыши дома падают кирпичи, на стенах в квартирах мокрые пятна и плесень. Чтобы решить эти проблемы, собственники отправились в разные инстанции - с просьбами найти причину и устранить ее. Поход начался в ноябре 2018 года и продолжается до сих пор.

В ноябре 2018 года жители дома № 19 по улице 8-го Марта с опаской смотрели наверх - угроза нависала прямо над головой. Писали многочисленные просьбы в жилищную инспекцию, в администрацию города. Жители били тревогу: «Происходит размыв кирпича». Тогда директор управляющей компании ответил: «Во всем виноваты интернет-провайдеры», мол они разрушают и без того некрепкий фасад и парапет здания. Как говорят жильцы, монтажники интернет-компаний убрали лишние провода. Но ситуация не стала лучше - дом начал рассыпаться на глазах.

Михаил Стебаков, житель дома №19 по ул. 8 Марта: «Со стороны фасада, который выходит на улицу 60 лет Октября в аварийном состоянии находятся три лоджии. Они со временем могут упасть, будут жертвы и будет разрушение дома». 

Но, оказалось, есть еще одна проблема, о которой люди промолчали. Это грибок и плесень в квартирах из-за сырости. Позже выяснилось, что жители к этому уже привыкли, через стены - продувает. Со стороны улицы видно: некоторые жильцы пытались справиться с проблемой. За свой счет подкрепили кирпичную кладку. Однако такие работы недешево обходятся. Капитальный ремонт возможен только через 11 лет, свой счет жильцы могут открыть только в конце 2020. В управляющей компании заявляют: проблема на контроле.

Илья Щепин, руководитель управляющей компании: «То, что там сыплются кирпичи – когда я встречался с жильцами, я им объяснял, что туда просто не подлезть, и вышка нужна очень большая, таких вышек в Орле нет. Нужен альпинист. Как только альпинист будет свободен, мы это заделаем».

Только когда деньги из «общего котла» Фонда капремонта перейдут на счет дома, можно будет избавиться от грибка в квартирах, наняв альпинистов. Однако коммунальщики обещают: по возможности дом будут «подклеивать» - средств недостаточно, чтобы сделать все разом. И, кстати, это уже третья управляющая компания за последние несколько лет. И проблема не решается. Жители опасаются, что круг коммунальных проблем замкнется.




Всеволод Трифонов
1 ноября 2019 года

 


На главную страницу
© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта