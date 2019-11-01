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пятница
1.11.2019
16:52:53
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Коротко о главном«Вести-Орёл» в 11:25 на телеканале «Россия».
- Замкнутый коммунальный круг. За помощью обращались не в одну инстанцию. Начали писать в ноябре минувшего года. Изменилось ли что-то к сегодняшнему дню? Ответ - в «Вестях».
- Два ДТП за прошедшие сутки. Не обошлось без пострадавших. На место аварии на ул. Васильевской в Орле выезжал наш корреспондент Иван Суверин.
- Из Москвы в Орел - менять поддельные деньги на настоящие. Полиция задержала сбытчика.
- Обо всей России в общем и о своем регионе конкретно - Орел присоединился к Большому Этнографическому диктанту. Расскажем, когда выставят оценки.
- Победитель - поедет в Сочи. Сегодня в Орле официально стартует сезон Ночной хоккейной лиги.
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