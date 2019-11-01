Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 11:25 на телеканале «Россия».



- Замкнутый коммунальный круг. За помощью обращались не в одну инстанцию. Начали писать в ноябре минувшего года. Изменилось ли что-то к сегодняшнему дню? Ответ - в «Вестях».



- Два ДТП за прошедшие сутки. Не обошлось без пострадавших. На место аварии на ул. Васильевской в Орле выезжал наш корреспондент Иван Суверин.



- Из Москвы в Орел - менять поддельные деньги на настоящие. Полиция задержала сбытчика.



- Обо всей России в общем и о своем регионе конкретно - Орел присоединился к Большому Этнографическому диктанту. Расскажем, когда выставят оценки.



- Победитель - поедет в Сочи. Сегодня в Орле официально стартует сезон Ночной хоккейной лиги.











Вести-Орёл

1 ноября 2019 года







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