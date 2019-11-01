Новости версия для печати Власти Орла отчитались о расходах на благоустройство областного центра в текущем году Больше 50 млн рублей направлены на уличное освещение. Почти 5 миллионов - на организацию и содержание мест захоронения, еще 22 млн пошли на обновление и установку знаков безопасности на водных объектах, монтаж электроукрашений новогодней праздничной атрибутики. Всего же на то, чтобы привести в порядок улицы, скверы, дворы, было израсходовано больше 252 миллионов рублей.





Мария Семак

1 ноября 2019 года







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