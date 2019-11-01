Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- Обед с дымком. Сегодня на Московском шоссе загорелся павильон общепита.



- 318 дорог нуждаются в ремонте. Мы узнали, как пополнить этот список.



- 30 вопросов об истории, культуре и традициях России. В Орле сегодня писали этнографический диктант.



- Страшно, но жутко интересно. Зачем в музее изобразительных искусств орловцам выдают фонарики? Мы тоже посмотрели на фотографии под другим углом.



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Вести-Орёл

1 ноября 2019 года







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