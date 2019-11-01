Новости версия для печати Софинансирование регионов планируется по схеме: 99/1 Депутат Госдумы Ольга Пилипенко рассказала о законах и поправках, которые начнут действовать с нового года.



Помощь в трудоустройстве, ремонте здания спортивной школы и вопрос поддержки орловской футбольной команды глухих - с такими вопросами сегодня пришли орловцы на прием к депутату Госдумы Ольги Пилипенко. Затем состоялся брифинг для журналистов.

Как сообщила Ольга Пилипенко, минимальный размер оплаты труда будет увеличен. Для женщин, трудящихся на селе, может быть сокращен рабочий день с сохранением зарплаты. Был принят ряд принципиально важных законов для исполнения бюджетов.



Ольга Пилипенко депутат Государственной Думы ФС РФ: «Деньги в регионы придут в начале года, и все соглашения по субсидиям и бюджетным трансфертам будут подписаны в конце года. Одно еще важное условие это то, что все национальные проекты, которые требуют софинансирования регионов, они будут идти по модели: 99% дате федеральный бюджет и 1% вкладывает регион. Сейчас это 15-20%».

Пособия по уходу за ребенком станут выплачивать до трех лет, а не до полутора, как сейчас. Плотно прорабатывают закон о школьном питании - в нем четко пропишут требования к качеству завтраков и обедов учащихся. Исполнение закона совместно с контролирующими органами будут отслеживать родительские комитеты. Грядут изменения и в части лекарственного обеспечения. Бесплатно необходимые препараты теперь смогут получать граждане, которые перенесли инсульт или инфаркт.





Анна Вайсергисер

1 ноября 2019 года







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