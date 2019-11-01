Новости версия для печати Орловская служба судебных приставов занимает лидирующее место по результатам работы в ЦФО Сегодня все судебные приставы страны встретили свой профессиональный праздник. Официально он отмечается не так давно, а вот самой службе в этом году исполняется 154 года. За этот внушительный срок их задачи практически не изменились: обеспечить неукоснительное исполнение судебных решений.



Их служба не только трудна, но подчас и опасна. И хотя встрече с ними редко кто бывает рад, они все равно уверены, что их работа нужна и людям и государству. За 9 месяцев этого года в производстве у орловских приставов находилось почти 400 тысяч исполнительных документов. Это взыскание алиментов, морального вреда и материального ущерба, штрафов, задолженности по заработной плате, налогам и сборам, коммунальных платежей и долгов по кредитам.



В этом году приставы уже вернули взыскателям всех категорий почти 2 млрд рублей. Из них 620 млн поступило в государственную казну. С каждым годом нагрузка на службу возрастает. За 9 месяцев этого года приставами было возбуждено более 250 тысяч исполнительных производств - цифра внушительная.



Сегодня орловская служба судебных приставов занимает лидирующее место по результатам работы в ЦФО и входит в десятку лучших по России.



К профессиональной подготовке приставов предъявляются все более высокие требования. Они должны обладать не только знаниями в юриспруденции, экономике и бухгалтерской отчетности, но еще быть психологами и иметь не плохую физическую подготовку.



В честь юбилея и профессионального праздника лучшие сотрудники службы за многолетний, добросовестный труд, преданность делу и личные достижения были удостоены почетных грамот, благодарностей и ведомственных наград.









Оксана Гранн

1 ноября 2019 года







На главную страницу





