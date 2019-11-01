Курс - на снижение смертности от инфаркта и инсульта

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пятница
1.11.2019
20:11:39
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Курс - на снижение смертности от инфаркта и инсультаА к 2024 году смертность от инфаркта миокарда и от острого нарушения мозгового кровообращения должна снизиться. Достичь этого в Орловской области поможет региональный проект «Борьба с сердечнососудистыми заболеваниями». О его реализации говорили в администрации региона.
За счет выделенных в этом году 117 миллионов рублей идет переоснащение трех первичных сосудистых отделений и регионального сосудистого центра. Закупаются аппараты ИВЛ, УЗИ, реабилитационное оборудование. Этому был посвящен круглый стол. Кроме того, в орловскую медицину приходят и новые технологии. Создание единой базы данных повысит оперативность оказания услуг и оптимизирует работу медучреждений.
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