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Владислав Туйнов: «Это был бой с великаном»

«Орловский бриллиант» Влад Туйнов получил титул «Лучшего из лучших» - за эффектность и зрелищность поединков.

Чемпионат мира по версии WAKO прошел в Боснии и Герцеговине. Наш спортсмен выступал на чемпионате мира в категории 75 кг. Орловец провел на турнире пять поединков с представителями Греции, Беларуси, Турции, Болгарии и Сербии. В финале нашему спортсмену предстояло проявить силу воли и выдержку – на ринг орловец вышел с разбитой бровью.

И сегодня, действительно, лучший из лучших, дал интервью в программе «Вести-Орёл. События недели».

Владислав Туйнов отметил, что соперник – настоящий боец, боролся до конца.
Владислав Туйнов: «Этот парень ростом 190 сантиметров. Такое чувство, что он из другой весовой категории. Очень крепкий, физически сильный».

Отметим, что раздел кикбоксинга К-1 уже заявлен в Олимпийские игры 2024 года, и Владислав Туйнов имеет неплохие шансы на завоевание награды. Олимпиада 2024 года состоится в Париже. Титул Чемпиона мира стал для нашего спортсмена продолжением победной серии поединков. Ранее Владислав Туйнов одержал первый триумф в карьере в промоушене Glory.
 



Всеволод Трифонов
3 ноября 2019 года

 


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