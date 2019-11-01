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В МВД РФ обсудили вопросы борьбы с преступлениями, совершаемыми с использованием информационно-телекоммуникационных технологий

По информации МВД России, сегодня в Москве под председательством Министра внутренних дел Российской Федерации генерала полиции Российской Федерации Владимира Колокольцева состоялось заседание коллегии Министерства внутренних дел РФ.

На мероприятие, которое проходило в режиме видеоконференцсвязи со всеми регионами, были приглашены представители Центрального банка Российской Федерации, Министерства финансов, Роскомнадзора, Росфинмониторинга и ряда ведущих финансово-кредитных учреждений. Участники обсудили меры, направленные на совершенствование работы по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

Глава ведомства сделал акцент на том, что за последние несколько лет многое сделано для повышения результативности предупреждения и пресечения таких преступлений, сокращения возможности использовать передовые технологии в незаконных целях. Совершенствуется нормативная правовая база, в частности, ужесточена ответственность по отдельным видам IT-преступлений и административных правонарушений. В практическую деятельность внедряются новые формы и методы противодействия им. Заключены соглашения об информационном взаимодействии в электронном виде между МВД России и государственными органами, а также рядом финансово-кредитных организаций на федеральном и региональном уровнях. Для качественного расследования уголовных дел этой категории создаются следственно-оперативные группы из числа наиболее подготовленных сотрудников.

Важной задачей Владимир Колокольцев назвал мониторинг, блокировку и удаление противоправного контента: «Во взаимодействии с Генеральной прокуратурой, Роскомнадзором мы достаточно быстро принимаем меры к ограничению доступа к материалам экстремистского содержания, а также сайтам и страницам, через которые распространяются наркотики, детская порнография. Требуется разработка подобных механизмов оперативной блокировки и мошеннических кол-центров, фишинговых сайтов, интернет-пирамид».

Кроме того, было обращено внимание на важность разъяснительной работы среди населения, повышения уровня финансовой грамотности граждан, а также необходимость принятия дальнейших скоординированных мер со стороны всех заинтересованных государственных структур, общества и бизнеса для улучшения ситуации в данной сфере.

Что касается Орловской области, в текущем году возбуждено около 900 уголовных дел по преступлениям, совершенным в сфере телекоммуникаций и компьютерной информации, либо с использованием сети Интернет. Из них каждое четвертое относится к категории тяжких и особо тяжких. С использованием расчетных карт совершено 193 преступления, компьютерной техники - 21, программных средств - 187, фиктивных электронных платежей - 2, сети Интернет - 676, средств мобильной связи - 267.


Пресс-служба УМВД РФ по Орловской области
1 ноября 2019 года

 


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