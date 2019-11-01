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Дорога к творчеству должна быть безопасной

Уже в этом году на улице Грузовой в Орле, радом с Центром творчества Железнодорожного района, заморгает желтый свет. Но как выяснилось прямо во время съемки нашего сюжета, совсем рядом есть еще один проблемный объект.

Пешеходный переход, ведущий к Центру детского творчества №2, что на улице Грузовой, так и оставался бы неприметным, если бы не акция «Дорога в школу». Активисты ОНФ обратили на него внимание ГИБДД, а те в свою очередь - городской администрации. В итоге было принято решение совместить пешеходный переход с искусственной неровностью, установить соответствующие дорожные знаки для снижения скоростного режима и установить светофор Т 7, а также пешеходные ограждения. Все эти перемены произойдут уже в 2019 году. Однако этого недостаточно. Центр детского творчества стоит на перекрестке и переход нужен с двух сторон.

Проблемным оказался и второй подход к дому творчества - со стороны улицы Старомосковской. Тротуар - есть, выход к дороге тоже имеется, на противоположной стороне остановка общественного транспорта, а пешеходного перехода нет. О наболевшей проблеме представителям ОНФ рассказали и родители учеников Центра творчества и его директор.

Лидия Лаврикова, директор центра детского творчества №2 г. Орла: «В нашем учреждении обучается 2000 детей, это ежедневный активный поток детей и родителей. Поэтому оборудовать удобный пешеходный переход - очень актуальная задача».

Сейчас, по правилам дорожного движения, чтобы попасть от остановки в Центр творчества, необходимо сначала перейти улицу Московскую, потом пересечь Грузовую, пройти вдоль нее до следующего пешеходного перехода и снова пересечь улицу Грузовую. Такой витиеватый путь не устраивает орловцев и вынуждает их идти напрямую.

Кристина Колесникова, жительница г. Орла: «У нас многие из Северного района едут, нам удобнее было бы, если бы было два пешеходных перехода: один - чтобы выйти из дома творчества, а другой – зайти».

Активисты Народного фронта проблему сразу взяли «на карандаш».

Владимир Филонов, руководитель исполкома Общероссийского народного фронта в Орловской области: «Здесь и машины едут, и дети перебегают дорогу - это аварийная обстановка. Мы обязательно будем обращаться в администрацию города Орла с предложением, уверен, что нас должны поддержать в этом вопросе».

В городской администрации обращение взяли на рассмотрение. Будет собрана специальная комиссия, которая и найдет способ сделать дорогу в Центр творчества безопаснее. Мы будем следить за ситуацией.


Ольга Селиверстова
1 ноября 2019 года

 


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