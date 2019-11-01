Новости версия для печати В Орле Большой этнографический диктант прошел на вокзале Сегодня вся Россия и страны зарубежья писали Большой этнографический диктант. Он проводится уже в четвертый раз, и число участников растет с каждым годом. Орёл в этом году решил удивить необычностью площадки.



Московская железная дорога предложила провести Большой этнографический диктант прямо на орловском вокзале.



Андрей Сорокин, представитель службы корпоративных коммуникаций Московской железной дороги: «Вокзал Орла стал одной из площадок, где пассажиры, гости нашего города смогли принять участие в этнографическом диктанте. Подобный диктант у нас проходит на шести вокзалах Московской железной дороги. В нашем Орловско-Курском регионе выбрано две из шести - это Орёл и Курск».

Место действия - зал ожидания. Ученические парты здесь наблюдать - непривычно, как и то, что кто-то будет, сидя за ними, отвечать на вопросы. А вопросов в тесте 30. 20 вопросов - общие для всех регионов, последние 10 - уникальные для Орловщины. Проверить свои знания решили как рядовые горожане, так и сотрудники вокзала. Начальник, например, признался, что вопросы не из простых.



Сергей Логвинов, начальник железнодорожного вокзала Орёл: «Последняя часть - вопросы про Орловскую область - для меня не составили труда ответить. А вот вопросы, которые связаны с другими народностями, вызывают затруднения и требуют обдумывания».

На написание диктанта участникам даётся 45 минут. Максимальная сумма баллов - 100. Но главная цель, как отмечают организаторы акции, - поднять уровень этнографической грамотности россиян, улучшить их знания о народах нашей страны. И тот факт, что в Орле диктант проходил на вокзале, - весьма символичен. Ведь главная задача железнодорожников похожа - сокращать расстояние между людьми.



Правильные ответы на задания появятся на сайте организаторов акции 10 ноября. Результаты участников - 5 декабря. А уже 12 декабря, в День Конституции России, в регионах пройдут церемонии награждения.





Антон Киселёв

1 ноября 2019 года







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