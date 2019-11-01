Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Питание для орловских школьников может стать бесплатным. Об этом сегодня нам рассказала депутат Госдумы



- Маршрут пока не построен. Власти Орла из-за закрытия моста Дружбы ищут удобные пассажирские маршруты.



- Небезопасная дорога к творчеству. Какая еще проблема вскрылась на пересечении Грузовой и Московской во время съемки сюжета?



- Что представили иностранные жители региона на фестивале культур?



- Приставы сегодня принимают поздравления. Службе - 154 года.



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Вести-Орёл

1 ноября 2019 года







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