Новости версия для печати От орловских перевозчиков потребовали антитеррористическую безопасность Об этом говорили на плановой встрече с перевозчиками в администрации города.



Важной темой совещания стало обеспечение безопасности граждан в преддверии Дня народного единства. Начальник отдела Вадим Хрипунов обратил внимание перевозчиков на проведение мероприятий антитеррористической направленности.





Помимо этого, основными вопросами повестки стали санитарное содержание транспортных средств, правила поведения водителей автобусов, соблюдение графика движения в вечернее время и маршрута действующей транспортной схемы, соблюдение правил дорожного движения.





Рассмотрели и обращения граждан, поступающие в управление городского хозяйства и транспорта, а также на официальные аккаунты администрации Орла. По-прежнему большое количество жалоб поступает по маршрутам, обслуживающим район станции Лужки.



Дмитрий Паничкин, заместитель начальника транспортного обслуживания населения и связи, отметил, что из-за закрытия моста «Дружбы» графики движения городских маршрутов сбились. Поэтому в ближайшее время совместно с перевозчиками будут составлены обновленные графики, удобные для граждан, сообщает сайт городской администрации.





Орловское Информбюро

3 ноября 2019 года







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