Новости версия для печати Сегодня в России – День народного единства Орел присоединится к всероссийской праздничной акции.



День народного единства – российский государственный праздник. Он отмечается с 2005 года. Дата праздника была выбрана не случайно – 4 ноября 1612 года воины народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от польских интервентов. Это стало образцом

героизма и сплочённости всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе. Также в этот день отмечается церковный праздник – Казанской иконы Божией Матери.



4 ноября пройдут праздничные мероприятия по всей стране. В День народного единства будет кружиться хоровод по всей России — от Камчатки до Калининграда; он объединит города, села, всех жителей нашей огромной страны, которую населяет многонациональный народ. Орел не останется в стороне. В 11:00 на площади Ленина в третий раз в истории нашего города состоится праздничная акция «Хоровод Единства».



К «Хороводу Единства» смогут присоединиться все желающие.





Орловское Информбюро

4 ноября 2019 года







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