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Орел присоединился к «Хороводу Единства»

За час до полудня на центральной площади областного центра зазвучали народные песни. Сегодня хоровод объединил сотню городов – от Калининграда до Владивостока.

Во времена тяжелых испытаний граждане нашей страны объединялись. И это помогало выстоять и победить, будь то Великая Отечественная война или польская интервенция.
Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «Во все времена, единение народа, было, есть и будет главной национальной идеей. Независимо от политических и духовных взглядов. Именно это является основой исторического развития России. И будет оставаться в будущем».

На Орловщине проживают представители более 70 национальностей. И в регионе делается все для укрепления согласия и воспитания культуры межэтнического общения.

Так просто – взять другого за руку, чтобы выразить уважение к его культуре, его мировоззрению. И этим простым жестом дать понять – вместе мы сильнее.

Простой народный танец, словно цепь времен, которая символизирует собой неразрывную связь поколений, силу и единство нашего народа.
Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных депутатов: «Сегодня в единении есть сила государства. В единении есть движение вперёд. Я искренне поздравляю всех с праздником. Счастья, удачи, благополучия. Мира всем. А нашей Родине - процветания и развития».





Мария Семак
4 ноября 2019 года

 


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