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Дальше, выше, сильнее

Площадь Ермолова в Орле превратилась в спортзал под открытым небом для желающих сдать нормы ГТО.

Воспитанники орловских спортивных школ пришли на регистрацию за час до начала. Среди них начинающие и опытные. Юные спортсмены от шести лет и старше.

Норма для каждого возраста разная. Для первоклашки нужно прыгнуть на 140 см в длину - и золотой знак в кармане. А если тебе 13 - то только до бронзы расстояние 170. Чтобы получить медаль - нужно выполнить нормативы во всех дисциплинах. Не сдал одну - приходи еще.
Алексей Гулякин, директор Орловского городского спортивно-оздоровительного центра: «Детям это интересно, они получают призы если выигрывают. Если нет, они видят к чему нужно стремиться».

Проверить свои силы можно и не дожидаясь праздника. Заявки принимают в училище олимпийского резерва. А с 1 января 2020 года разрешение на прием нормативов ГТО получит и орловский спортивно-оздоровительный центр.




Мария Семак
4 ноября 2019 года

 


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