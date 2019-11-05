Новости версия для печати 4 ноября день Казанской иконы Божией матери Покровительница семьи, целительница в болезнях и спасительница Отечества. Казанская икона Божией матери одна из самых почитаемых у православных христиан.



4 ноября в храмах вспоминают победы связанные с иконой Богородицы. В Свято-Успенском Орловском мужском монастыре в церкви, что носит имя Казанской Божией матери, прошел молебен. Несколько сотен верующих пришли поклониться чудотворной иконе.



С 2005 года 4 ноября празднуют и День народного Единства.

Митрополит Орловский и Болховский Тихон: «Этот день стал государственным праздником, как достойное продолжение нашего праздника церковного. Когда мы вспоминаем избавление нашей страны от чужеземных захватчиков. Когда мы вспоминаем, как наши предки проснулись от грехов своих. Показали нам, как нужно молиться за свою родину, как нужно ее защищать».

Молебен не поставил точку в праздновании дня Казанской иконы Божией матери. У поклонного креста в урочище Царев Брод стартовал крестный ход. Место выбрано не случайно, именно здесь 600 воинов под предводительством князя Пожарского отбили Орёл, разгромив поляков. Поэтому отсюда верующие проложили маршрут через весь город.



С иконой в руках и молитвой, верующие прошли по улице Мостовой, Комсомольской, Кромскому шоссе и улице Заречной. Встретили их у Знаменской богатырской заставы. Там они приняли участие в освящении куполов часовни и стали свидетелями реконструкции событий тех времен.









Анна Вайсергисер

4 ноября 2019 года







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