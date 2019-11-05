Новости версия для печати В Орле прошел фестиваль «Россия всех объединяет» Его участниками стали иностранные студенты. Гости увидели творческие номера исполнителей и коллективов Орловщины.



В областном центре народного творчества состоялось дефиле в национальных костюмах из коллекций дизайнеров – студентов Орловских ВУЗов.



Яркой частью программы стал показ интерактивной сказки «Как купец дочь замуж выдавал».

Елена Федотенкова, художественный руководитель Орловского областного центра народного творчества: «Такие мероприятия объединяют. Во время репетиций ребята очень подружились. Представители каждой национальности хотели достойно представить свою страну. Поэтому во время подготовки все ребята обменивались своими культурными ценностями, рассказывали о своих традициях и очень многое узнали. Я думаю, многое узнает и зритель, посмотрев нашу сказку».









Вести-Орёл

4 ноября 2019 года







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