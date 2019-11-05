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вторник
5.11.2019
1:26:53
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В Орле открылась фотовыставка «Орел – территория дружбы народов»Фотовыставка располагается на ул. Ленина, в районе гостиницы «Салют».
Фотовыставка знакомит жителей и гостей нашего города с наиболее активными диаспорами и землячествами, проживающими в Орле. Их культурой, традициями, национальными особенностями и деятельностью, которую они осуществляют на благо областного центра.
Представители всех национальностей активно участвуют в жизни города, проводят фестивали, концерты, благотворительные акции, мастер-классы.
Объединяет их региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России».
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