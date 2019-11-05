За прошедшие выходные в Орловской области зарегистрировано 48 ДТП

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вторник
5.11.2019
16:05:20
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За прошедшие выходные в Орловской области зарегистрировано 48 ДТПСреди них 8 ДТП с пострадавшими, в результате 10 человек получили травмы.
2 ноября в 11:45 водитель, управляя автомобилем «Митсубиси Лансер», следовала по автодороге М2 Крым и на 418 км на перекрестке неравнозначных дорог не выполнила требования ПДД уступить дорогу и допустила столкновение с автомобилем «ГАЗ», который имел преимущественное право проезда перекрестков. В результате ДТП водитель и пассажиры (женщины 1947 и 1953 г.р.) автомобиля «Митсубиси Лансер», а также пассажир «ГАЗ» получили телесные повреждения.
2 ноября в Орле в 20:45 водитель, управляя автомобилем «Лада Ларгус» двигался по ул. Раздольной и в районе д. 27 при развороте на регулируемом перекрестке ул.Раздольная - ул.Кузнецова по зеленому сигналу светофора, не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем «Опель Астра», который двигался со встречного направления прямо. В результате ДТП пассажиры «Лады» - мужчина 1985 г.р., женщина 1983 г.р. получили травмы.
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