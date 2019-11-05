Под Орлом юный водитель наехал на пешехода

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вторник
5.11.2019
16:05:32
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Под Орлом юный водитель наехал на пешеходаДТП произошло 2 ноября на Северном подъезде к городу Орлу.
В 22:40 19-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 2115» двигался по автодороге Северный подъезд к городу Орлу и в районе 3 км произошел наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. В результате ДТП пешеход получил травмы, назначено амбулаторное лечение.
За прошедшие выходные дни на территории Орловской области всего зарегистрировано 48 ДТП, среди которых 8 ДТП с пострадавшими, в результате 10 человек получили травмы.
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