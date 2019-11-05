Новости версия для печати Под Орлом юный водитель наехал на пешехода ДТП произошло 2 ноября на Северном подъезде к городу Орлу.



В 22:40 19-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 2115» двигался по автодороге Северный подъезд к городу Орлу и в районе 3 км произошел наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. В результате ДТП пешеход получил травмы, назначено амбулаторное лечение.



За прошедшие выходные дни на территории Орловской области всего зарегистрировано 48 ДТП, среди которых 8 ДТП с пострадавшими, в результате 10 человек получили травмы.





Орловское Информбюро

5 ноября 2019 года







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