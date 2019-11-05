Новости версия для печати В Орловском районе водитель-пенсионер допустил ДТП и оказался в больнице Авария произошла 3 ноября в деревне Киреевка.



Днем 3 ноября 71-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-2115», следовал по переулку Лесному деревни Киреевка, Орловского района и в районе дома № 21 не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем «Рено». В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» получил телесные повреждения, госпитализирован в отделение нейрохирургии.



За прошедшие выходные дни на территории Орловской области всего зарегистрировано 48 ДТП, среди которых 8 ДТП с пострадавшими, в результате 10 человек получили травмы.





Орловское Информбюро

5 ноября 2019 года







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