Новости версия для печати Пешеход попал под колеса в Северном районе Орла ДТП произошло вечером на улице Раздольной.



4 ноября в Орле в 19:40 39-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем «Фольцваген Поло», следовала по ул. Раздольной и в р-не д.99А и произошел наезд на пешехода 1994 г.р., который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, госпитализирован в отделение травматологии.



За прошедшие выходные дни на территории Орловской области всего зарегистрировано 48 ДТП, среди которых 8 ДТП с пострадавшими, в результате 10 человек получили травмы.





Орловское Информбюро

5 ноября 2019 года







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