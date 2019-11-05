Новости версия для печати В Орле открылся первый бэби-театр В Орловском театре кукол решили уделить внимание самой маленькой публике - зрителям в возрасте от года. Такие дети редко посещают спектакли, в силу особенностей возраста они неусидчивы, могут испугаться незнакомых людей и больших помещений. Однако даже таких малышей можно увлечь искусством.



Сказка начинается с уютной обстановки, тихой музыки и приятного голоса. Если малышу едва исполнился год - громкие звуки и большое количество незнакомых людей могут напугать. Но этот риск теперь исключен. Потому что в регионе свои двери открыл первый бэби-театр.



Екатерина Морозова, директор Орловского театра кукол:«Мы эту идею подсмотрели в других регионах. Нам она очень понравилась. И на самом деле мы считаем, что нужно приобщать к искусству зрителя с самого раннего возраста. Если ребенок придет к нам в бэби-театр и ему понравится, дальше он придет и на большие спектакли, а дальше и в большие театры».

Премьеру для особенной публики готовили очень тщательно. Чтобы спектакль был интересен, понятен и не утомил. Поэтому выбрали всем знакомую историю под названием «Кто сказал «Мяу?».



Действие спектакля не ограничивается пространством сцены - актеры и их куклы выходят в зал. И представление превращается в живой урок об окружающем мире. Малыши знакомятся с животными и насекомыми, узнают, как они «разговаривают».



Премьера - удалась. Высокую оценку спектаклю дали не только малыши, но и их родители.



Галина Демичева, жительница г. Орла: «Все было настолько интересно, необычно - и не только для детей, но и для взрослых. Все очень понравилось».

Открытие бэби-театра не единственный подарок орловским зрителям. Готовят в кукольном и премьеру для взрослых - постановку по повести Гоголя «Вий». Естественно, в главных ролях - куклы. Работа над спектаклем уже идет.









Мария Семак

5 ноября 2019 года







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