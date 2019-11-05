Новости версия для печати В Орле подвели итоги VI областного вокально-хорового фестиваля ветеранов Фестиваль, который проходил под девизом «Не стареют душой ветераны», собрал более 600 самодеятельных талантов от 50 лет и старше.



35 коллективов из Орла и всех районов области боролись за право войти в число призеров этого масштабного творческого состязания. Большинство участников уже давно хорошо известны и любимы ценителями хорового пения. Среди них есть настоящие хоры-ветераны, которые выступают уже тридцать и более лет. Итоги конкурса подведены и его грандиозным завершением по традиции станет Гала-концерт.





Оксана Гранн

5 ноября 2019 года







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