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В Орле бизнес рассказал власти о своих проектах

Говорили и о территории опережающего социально-экономического развития в Мценске и об особой экономической зоне в Орле, и о проектах, которые бизнесмены хотят реализовать в нашем регионе.

Говорили и о территории опережающего социально-экономического развития в Мценске и об особой экономической зоне в Орле, и о проектах, которые бизнесмены хотят реализовать в нашем регионе.

В этом году орловская промышленность показывает позитивную динамику: товаропроизводители уже продали собственной продукции на 99 миллиардов рублей - это на 10% больше, чем в прошлом году. Обрабатывающие предприятия также показали 10-процентный рост - объём отгруженных товаров больше 86 миллиардов рублей. Глава региона уверен: эти цифры будут расти, благодаря запуску территории опережающего социально-экономического развития и особой экономической зоны.


Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Если посмотреть предложение ТОСЭР и ОЭЗ, большая часть федеральных налогов, по сути, обнуляется или снижается в разы, и здесь мы должны компенсировать, а компенсация это рабочие места, поэтому это одно из ключевых направлений, которое мы будем контролировать».

Один из таких примеров - новый завод по производству кормов для животных и птицы, который сейчас строится в индустриальном парке «Зелёная роща». 120 миллионов инвестиций создадут два десятка новых рабочих мест. Как отметил учредитель компании-инвестора Василий Трубников, есть надежда, что через год уже начнется выпуск продукции. А вот сроки запуска завода удобрений, разработка которого идёт больше трех лет, пока неизвестны. Амбициозный проект, стоимостью в 1 миллиард долларов, реализуется в Должанском районе. Сейчас инвестор, параллельно со строительством, готовит и специалистов для предприятия.


Владимир Чернин, учредитель компании-инвестора: «Завод - на современных технологиях. Завод - не вредный. Завод, который будет производить гранулированный карбамид - один из видов продукции, которая потребляется как в России, так и за рубежом».

Дмитрий Бутусов, зампред правительства Орловской области по развитию агропромышленного комплекса: «Масштаб проекта по объему производства предполагает выход за границу. Безусловно, Орловская область является одним из крупных в стране потребителей удобрений, но в данном случае речь идет о рынке федеральном. Я считаю, то в Орловской области есть все необходимые условия для того, чтобы проект мог состояться».

Модератором этих и ряда других проектов является Корпорация развития Орловской области, она же и стала инициатором данной встречи. Согласно поручению губернатора, изложенному в прошлогоднем инвестиционном послании, региональный институт развития также является инструментом привлечения инвестиций и реализации программ по экспортному ориентированию промышленности.




Антон Киселёв
5 ноября 2019 года

 


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