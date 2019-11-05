Новости версия для печати В Орловском областном архиве открылась выставка, посвященная губернаторскому корпусу На выставке - порядка полусотни различных документов, большая часть из которых представлена в подлинниках впервые.



История создания Губернаторского корпуса Орловщины берет свое начало во времена правления Екатерины II. До этого должности губернатора не было - краем управляли наместники, руководившие сразу несколькими областями. Ими были Авраам Лопухин и Семен Неплюев. И встречать начальство на границе области, оказывается, древняя традиция.



Татьяна Новикова, главный архивист отдела использования и публикации документов Орловского областного архива: «В 1787 году Орловскую губернию проездом посетила Екатерина II. В письме Орловского правления сообщается, что правитель наместничества Неплюев отправился для обозрения дорог губернии и для встречи Екатерины II на ее границу».

Институт наместничества отменили, и первым официально вступившим в должность губернатора в 1796 году стал Александр Квашнин-Самарин. Всего, вплоть до 1917 года, на этом посту побывало 36 человек. И каждый внес в развитие края свою лепту. Насколько она была хороша или не очень, осталось судить потомкам, изучая вот эти самые архивные документы. Например, при Валериане Сафоновиче была создана эффективная комиссия по устройству крестьянского быта в пору отмены крепостного права. Благодаря губернатору Константину Боборыкину мы именуем мосты Александровским и Мариинским - это он ввел в обиход эти названия, подкрепленные ходатайством к Александру III. Два года у руля губернии стоял Николай Иванович Крузенштерн, сын известного мореплавателя. Поскольку губернаторы назначались царями, сроки их работы были разными.



Татьяна Новикова, главный архивист отдела использования и публикации документов Орловского областного архива: «Петр Иванович Яковлев занимал должность орловского губернатора 16 лет. Дольше него на этой должности не был никто. Он застал правление Павла I и Александра I».

От такого долгого срока Яковлев видимо перепутал свое и государственное и использовал луговые угодья губернии в личных целях, за что на него и было заведено уголовное дело. Губернатор Левашов запомнился тем, что взял на баланс водопровод и лично выезжал на тушение пожаров, при Шредере открылся горсад, а знаменитая по пушкинским строкам Анна Керн была внучкой губернатора Ивана Вульфа. Кто-то из них открывал больницы и училища, а кто-то питейные заведения. Кто-то создавал летучие отряды для борьбы с революционными выступлениями, а кто-то, как последний на этой должности и.о. губернатора Петр Гендриков, в марте 1917 года обращался к гражданам с просьбой оставаться верными своей стране людьми. Выставка будет интересна широкому кругу зрителей.









Эва Стасюлевич

5 ноября 2019 года







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