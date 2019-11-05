Новости версия для печати Аллея Клавдии Наумовой в Орле пополнилась новыми деревьями Традицию заложили 14 лет назад. И с тех пор тренеры, воспитанники и их родители, а также почетные гости несколько раз в год сажают деревья на берегу Орлика.



Теперь аллея от спортивного комплекса «Труд» простирается до Тургеневского моста. Дубы, березы, липы, рябины - сколько всего деревьев, подсчитать Клавдия Наумова сама не берется. Именные деревья сажали чемпионы России и мира, обладатели Кубка мира по спортивной акробатике. Нынешнее поколение спортсменов приходит на аллею до и после занятий. Ухаживают за саженцами как воспитанники тренера и их родители, так и неравнодушные жители Орла.





Надежда Невматулина

5 ноября 2019 года







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