Футболисты ОГУ имени Тургенева стартуют в сезоне Национальной студенческой футбольной лиги

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вторник
5.11.2019
21:41:21
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Футболисты ОГУ имени Тургенева стартуют в сезоне Национальной студенческой футбольной лигиПервый матч состоится 6 ноября на главном поле стадиона имени Ленина.
Первый соперник - сборная Донского государственного технического университета. Матч начнется в 13 часов. Сегодня футболисты провели предыгровую тренировку, даже несмотря на ненастную погоду.
Также в рамках домашнего тура Национальной студенческой футбольной лиги орловцам предстоит встретиться со студентами из Нальчика и Владивостока. Игры состоятся 7 и 8 ноября. Начало матчей в 13:00. Вход свободный.
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