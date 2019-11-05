Новости версия для печати Футболисты ОГУ имени Тургенева стартуют в сезоне Национальной студенческой футбольной лиги Первый матч состоится 6 ноября на главном поле стадиона имени Ленина.



Первый соперник - сборная Донского государственного технического университета. Матч начнется в 13 часов. Сегодня футболисты провели предыгровую тренировку, даже несмотря на ненастную погоду.



Валерий Ноздрин, главный тренер ФК ОрелГУ: «Соперники – это, во-первых, Ростов, обидчик наш, в Крымске мы им проиграли 2:1, и этого очка, которое мы потеряли, фактически не хватило, чтобы мы поднялись на шестое место в турнирной таблице. И Нальчик - команда упертая, мы им проиграли и постараемся их тоже огорчить у себя дома. Команда с Дальнего Востока в первый раз играет, она только вышла с первого места».

Также в рамках домашнего тура Национальной студенческой футбольной лиги орловцам предстоит встретиться со студентами из Нальчика и Владивостока. Игры состоятся 7 и 8 ноября. Начало матчей в 13:00. Вход свободный.





Анастасия Дорохова

5 ноября 2019 года







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